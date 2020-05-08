Воробьев продлил режим самоизоляции в Московской области до 31 мая

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Фото: Инстаграм Андрея Воробьева

В Московской области режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Подмосковья, «сохраняется запрет на проведение спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, на работу предприятий общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки, на работу салонов красоты, СПА-салонов и иных объектов, которые оказывают услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина».

Кроме этого, введенный ранее временный запрет на услуги каршеринга также продлевается до 31 мая. До этой же даты продолжат действовать рабочие пропуска, оформленные для проезда в Подмосковье до 11 мая.

Также с 12 мая в Московской области будет обязательным ношение средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах станет обязательным.