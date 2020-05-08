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В Приморье выздоровели еще четыре пациента с коронавирусом нового типа

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Приморье выздоровели еще четыре пациента с коронавирусом нового типа
pixabay.com

Еще 4 жителя Приморья после лечения от коронавируса нового типа выписаны из инфекционного госпиталя во Владивостоке. Об этом сообщает правительство региона.

Известно, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 763, около 50 человек - в тяжёлом состоянии. С начала пандемии выздоровели 134 пациента, скончались 10 человек.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, а с 30 апреля – масочный режим.

Ранее сообщалось: в Якутии выявлено 34 студента Северо-Восточного федерального университета с коронавирусом за сутки из 52 новых случаев инфицирования COVID-19 в регионе. 

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