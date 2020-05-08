В Якутии выявили 34 студента одного из университетов, заразившихся COVID-19

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8 мая 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Якутии выявлено 34 студента Северо-Восточного федерального университета с коронавирусом за сутки из 52 новых случаев инфицирования COVID-19 в регионе. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на главу республики Айсена Николаева.

Николаев выразил надежду, что больше серьезного прибавления по учебному учреждению уже не будет.

Известно: новые зараженные есть в Нерюнгринском, Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласком районах региона. В каждом случае это больные из ранее выявленных контактов, в том числе связанных с республиканской офтальмологической больницей.

По данным на 8 мая в Якутии от коронавирусной инфекции выздоровели 55 пациентов, пятеро больных в Якутске находятся в крайне тяжёлом состоянии. За весь период пандемии в республике официально зарегистрировано 437 случаев коронавируса, 4 летальных исхода.

Ранее сообщалось: власти Санкт-Петербурга не будут рекомендовать ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах, а сделают это обязательным.