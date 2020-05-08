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Минобороны: Поставки истребителей Су-57 в армию спланированы в два этапа

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Журнал "Национальная оборона"

Минобороны: Поставки истребителей Су-57 в армию спланированы в два этапа
Су-57, фото из открытых источников

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко уточнил планы поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы (ВКС) России. По данным замглавы Минобороны, поставки новейших истребителей спланированы в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после - с двигателем пятого поколения.

Силовые установки пятого поколения будут иметь повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла.
Криворучко заявил, что на втором этапе, после завершения их испытаний, начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения.

Последние несколько лет, как известно, сроки поставок Су-57 в армию неоднократно сдвигались.  Контракт на поставку в армию истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Сейчас истребитель проходит испытания, в ходе которых проверяются режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны ранее заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Первый серийный Су-57, который готовился для поставки Минобороны, в конце декабря 2019 года, потерпел крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря. Военный летчик успел катапультироваться и остался жив.

Ранее в СМИ прошла инфрмация со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе  о создании опытного образца малогабаритной внутрефюзеляжной гиперзвуковой ракеты, разработанной для истребителя пятого поколения Су-57. 

ИЧ

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