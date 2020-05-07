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Несколько врачей заболели пневмонией в одной из больниц Волгограда

, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Несколько врачей заболели пневмонией в одной из больниц Волгограда
Больничная палата. Фото: соцсети

В Волгоградской областной клинической больнице № 3, перепрофилированной под провизорный госпиталь по коронавирусу, пневмонией заболели нескольких медиков, включая заведующих отделениями и главврача.

Сообщается, что в пневмоцентр больницы № 4 госпитализирована с двусторонней пневмонией заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

Стал пациентом пневмоцентра врач инфекционного отделения провизорного госпиталя, у которого также выявили двустороннюю пневмонию. У заведующей третьим инфекционным отделением также пневмония.

В областном комитете здравоохранения сообщили, что уточняют информацию по заболевшим.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области коронавирус захватывает новые территории.

ДВа

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