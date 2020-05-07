Несколько врачей заболели пневмонией в одной из больниц Волгограда

В Волгоградской областной клинической больнице № 3, перепрофилированной под провизорный госпиталь по коронавирусу, пневмонией заболели нескольких медиков, включая заведующих отделениями и главврача.
Сообщается, что в пневмоцентр больницы № 4 госпитализирована с двусторонней пневмонией заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.
Стал пациентом пневмоцентра врач инфекционного отделения провизорного госпиталя, у которого также выявили двустороннюю пневмонию. У заведующей третьим инфекционным отделением также пневмония.
В областном комитете здравоохранения сообщили, что уточняют информацию по заболевшим.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области коронавирус захватывает новые территории.