Куйвашев: Мы сами себя наказываем, не соблюдая ограничительные меры

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7 мая 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: obltv.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: сайт губернатора Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не может согласиться, что органы власти сегодня остаются лишь сторонними наблюдателями в ситуации, когда кто-то грубо нарушает меры по противодействию COVID-19.

«Я остаюсь сторонником того, что главным нашим инструментом должно стать разъяснение и убеждение людей, а не штрафные санкции. Такая работа тоже ведётся, но, конечно, проверки будут продолжаться, и злостных нарушителей штрафовать и закрывать, конечно, тоже будут», – сказал губернатор.

По его словам, наиболее сложная ситуация с «гуляющими толпами» на севере региона – в Краснотурьинске, Североуральске и Серове.

«Если мы будем недостаточно серьёзно относиться к ограничительным и профилактическим мерам, мы сами себя в итоге и накажем – вынужденным продлением особого режима, более поздним поэтапным возвращением к обычной жизни. Все сегодня должны понимать меру своей личной ответственности», – добавил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области планируют продлить режим самоизоляции.