Власти Свердловской области планируют продлить режим самоизоляции

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5 мая 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: сайт губернатора Свердловской области

В Свердловской области режим самоизоляции могут продлить до 18 мая. Об этом губернатор Евгений Куйвашев написал на своей странице в Инстаграм.

По его словам, первая неделя после длинных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим. Таким образом, только спустя неделю после майских праздников возможно поэтапное снятие ограничительных мер.

«Поверьте, сделаю это сразу, как только позволит эпидемиологическая ситуация, – написал Куйвашев.

Он привел в пример Испанию и заметил, обращаясь к свердловчанам: «Уверен, вы не считаете, что несколько недель без ограничений стоят жизней десятков людей».

По данным на 5 мая, в Свердловской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом.