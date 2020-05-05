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В Свердловской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Свердловской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом
анализ крови, pixabay.com
В 11 муниципалитетах Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 133 случая заражения коронавирусом нового типа. Данную информацию предоставил оперштаб региона по профилактике COVID-19.
 
Диагноз "коронавирусная инфекция" поставили жителям Екатеринбурга, Первоуральска, Красноуфимска, Ревды, 
Нижних Серег, Березовского, Туринского городского округа, Ирбита, Белоярского района, городского округа Богданович и Каменска-Уральского. Известно, что среди зараженных – один уроженец другого региона РФ.
 
Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Свердловской области достигло 1 277.
ЕТ
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