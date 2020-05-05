За сутки в РФ скончались 95 пациентов с коронавирусом нового типа

За прошедшие 24 часа на территории России скончались 95 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие сутки 52 пациента скончались в Москве, 16 – в Московской области.

С начала пандемии COVID-19 в России жертвами коронавирусной инфекции стал 1 451 человек.