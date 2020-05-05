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За сутки в РФ скончались 95 пациентов с коронавирусом нового типа

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в РФ скончались 95 пациентов с коронавирусом нового типа
анализ крови, pixabay.com
За прошедшие 24 часа на территории России скончались 95 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
 
В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие сутки 52 пациента скончались в Москве, 16 – в Московской области.
 
С начала пандемии COVID-19 в России жертвами коронавирусной инфекции стал 1 451 человек.
 
Ранее сегодня стало известно, что в РФ за 24 часа выявили 10 102 новых случая заболевания. В общей сложности к настоящему моменту на территории страны выявлены 155 370 зараженных.
ЕТ
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