Власти Татарстана объявили о начале выхода из самоизоляции

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7 мая 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bugulma-tatarstan.ru

Проверка документов. Фото: сайт МВД

Татарстан готовит свой план выхода из режима самоизоляции исходя из нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По ее словам, Татарстан находится на начальном этапе выхода из режима самоизоляции. В качестве одной из мер послабления режима ограничений, которые уже работают, она назвала «возможность отдельным категориям воспользоваться выходом на пробежку».

Галимова добавила, что все послабления возможны исключительно при условии, что их будут сопровождать санитарно-эпидемиологические требования безопасности. Сюда входят обязательное ношение масок в магазинах, общественном транспорте, соблюдение дистанции и другие.

Ранее в Татарстане утвердили список болезней, при которых требуется строгая самоизоляция.