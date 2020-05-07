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В Северной Осетии продолжают наказывать участников митинга против самоизоляции

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

В Северной Осетии продолжают наказывать участников митинга против самоизоляции
Митинг. Фото: Pixabay

После стихийного митинга во Владикавказе было возбуждено более 20 уголовных дел. Об этом сообщает МВД по Северной Осетии – Алании.

Во время митинга, участники которого протестовали против режима самоизоляции и потери работы, были задержаны более 100 человек. Правоохранители составили свыше 170 протоколов, а 65 жителям республики суд назначил административный арест сроком до 15 суток.

Как заявлял глава республики Вячеслав Битаров, многие жители, в том числе участники протестной акции считают, что коронавируса не существует.

2 мая в Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи, считая, что коронавируса нет, а антенны 5G нужны для чипирования людей.

ДВа

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