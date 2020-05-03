В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи, считая, что коронавируса нет, а антенны 5G нужны для чипирования людей

Аргументы Недели → Общество 13+

3 мая 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Северной Осетии местные жители сожгли вышку сотовой связи. Люди, совершивие поджог, убеждены, что никакого коронавируса не существует, новый вирус якобы выдуман для того, чтобы загнать людей в резервации, «поставить антенны 5G, облучить граждан и чипировать население».

Об инциденте рассказал глава республики Вячеслав Битаров. По словам Битарова, людей с такими понятиями немало, он лично узнал сторонников этой теории на митинге против самоизоляции во Владикавказе.

В Северной Осетии выявлено более 900 случаев инфицирования коронавирусом. Четыре человека, у которых был выявлен COVID-19, в республике скончались.

Ранее из-за теории о связи технологии 5G с коронавирусом COVID-19 нападениям подверглись несколько десятков телекоммуникационных вышек в Великобритании.