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В сфере услуг отмечается рекордное сокращение рабочих мест

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В сфере услуг отмечается рекордное сокращение рабочих мест
Кафе. Фото: Pixabay

Распространение коронавирусной инфекции, а также введенные ограничения привели к беспрецедентному падению деловой активности в сфере услуг. Об этом говорится в отчете компании IHS Markit.

По итогам апреля значение рассчитываемого компанией IHS Markit индекса деловой активности для сферы услуг упало более чем втрое – с 37,1 до 12,2 балла. Такого обвала, как говорят специалисты, история еще не знала.

«Воздействие вспышки коронавируса оказало необычайно пагубное влияние на сферу услуг в России, поскольку самоизоляция и другие чрезвычайные меры создали операционные проблемы для их поставщиков», – говорится в отчете.

Ранее эксперты заявляли, что многие компании обанкротятся​.

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