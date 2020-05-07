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В Ставропольском крае отменили праздничный банкет стоимостью 2 млн рублей

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

В Ставропольском крае отменили праздничный банкет стоимостью 2 млн рублей
Банкет. Фото: Pixabay

На Ставрополье признан не состоявшимся аукцион по розыгрышу госконтракта на проведение банкета ко Дню Победы стоимостью 2 миллиона рублей.

Правительство планировало прием для ветеранов. Меню праздничного обеда в расчете на одного человека оценивали в 5 тысяч рублей. Тендер был опубликован еще в февраля.

Сообщается, что поступила всего одна заявка, по этой причине аукцион признали не состоявшимся. Власти Ставропольского края объяснили отмену банкета режимом повышенной готовности и запретом на проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в разгар пандемии министр здравоохранения Ставропольского края ушел в отставку.

ДВа

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