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В Смоленской области суточный прирост заболевших коронавирусом вырос в 55 раз

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: keytown.me

В Смоленской области суточный прирост заболевших коронавирусом вырос в 55 раз
Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

После одного зафиксированного случая коронавируса 6 мая, на следующий день в регионе выявили 55 новых случаев заражения COVID-19.

Местные СМИ связывают это с проведением Госсовета, по окончании которого статистку заболеваемости «отпустили».

Официальные ведомства пока что никак не объяснил такой огромный суточный скачок числа заболевших, что дало повод местным СМИ связать такое положение дел с прошедшим Госсоветом с участием губернатора . По другой версии, результаты анализов стали известны позже обычного.

По состоянию на 7 мая в Смоленской области 590 подтвержденных случаев заражения коронавирусном.

Ранее сообщалось, что в Кировской области продолжает расти число заразившихся коронавирусом.

ДВа

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