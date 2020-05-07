В Смоленской области суточный прирост заболевших коронавирусом вырос в 55 раз

Аргументы Недели → Общество 13+

7 мая 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: keytown.me

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

После одного зафиксированного случая коронавируса 6 мая, на следующий день в регионе выявили 55 новых случаев заражения COVID-19.

Местные СМИ связывают это с проведением Госсовета, по окончании которого статистку заболеваемости «отпустили».

Официальные ведомства пока что никак не объяснил такой огромный суточный скачок числа заболевших, что дало повод местным СМИ связать такое положение дел с прошедшим Госсоветом с участием губернатора . По другой версии, результаты анализов стали известны позже обычного.

По состоянию на 7 мая в Смоленской области 590 подтвержденных случаев заражения коронавирусном.

Ранее сообщалось, что в Кировской области продолжает расти число заразившихся коронавирусом.