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Садоводам могут разрешить проводить общие собрания заочно

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Садоводам могут разрешить проводить общие собрания заочно
На даче. Фото: сайт Госдума РФ

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации, которые обсуждали эту тему накануне.

По действующему закону заочная форма проведения голосования не допускается. При этом законом разрешена очно-заочная форма, однако применять ее можно только в случае несостоявшегося собрания, на которое определенное число садоводов все же придет

«В ситуации с мероприятиями по обеспечению самоизоляции в условиях распространяющейся инфекции коронавируса целесообразно допустить проведение общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года», – сказано в пояснительной записке.

В законопроекте также подчеркивается, что «средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска, в связи с чем даже в случае прохождения пика распространения коронавирусной инфекции сохраняется опасность заражения и распространения заболевания».

ДВа

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