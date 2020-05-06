Совет Федерации хочет разрешить садоводам проводить собрания заочно

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6 мая 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Собрание садоводческого товарищества. Фото: соцсети

Председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов предлагают внести изменения в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества».

Как пояснил Андрей Кутепов, в ситуации с мероприятиями по обеспечению самоизоляции в условиях распространяющейся инфекции коронавируса необходимо допустить проведение общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года.

По словам сенатора, в настоящее время заочная форма проведения голосования по ряду вопросов не допускается. Целесообразность предлагаемых изменений определяется, в первую очередь, тем, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска.

«При этом, возможность принятия решений, по меньшей мере, по таким вопросам, как избрание органов управления, утверждение сметы, размера и порядка уплаты взносов, финансово-экономического обоснования взносов и платы является критически важной для функционирования товарищества», – подчеркнул Кутепов.

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