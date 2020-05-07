Правительство одобрило законопроект об увеличении отсрочки уплаты штрафов для МСП

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7 мая 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ГД. Фото: сайт Госдума РФ

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий увеличение срока уплаты ранее начисленных административных штрафов для малого и среднего бизнеса с 60 до 180 дней. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Законопроект предусматривает предоставление отсрочки по уплате административного штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней вместе существующих сейчас 60 дней. Кроме того, расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом

Жуков также отметил, что ряд изменений касаются туристической деятельности, в том числе предусматривается возможность туристов вернуть уплаченные за туристский продукт деньги как от туроператора, так и от турагента или перенести тур на другой срок без доплаты.

Кроме того, устанавливаются особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа, отметил парламентарий.

«Этот законопроект планируется рассмотреть на неделе с 12 по 15 мая», – добавил Жуков.

Ранее глава Минэкономразвития предложил предпринимателям обращаться к нему напрямую.