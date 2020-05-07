Дополнительное заседание Совета Госдумы решили провести 8 мая

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7 мая 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

В коридорах ГД. Фото: сайт Госдума РФ

8 мая Совет ГД приоритетно рассмотрит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«В 10 утра 8 мая состоится дополнительное заседание Совета Государственной Думы, на котором будут рассмотрены в первоочередном порядке меры, предлагаемые правительством, по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от пандемии, и предприятиям», – сказал спикер нижней палаты российского парламента.

Он добавил, что это будет уже третий пакет первоочередных мер, рассматриваемых депутатами.

Ранее Володин назвал самые важные законы, принятые Госдумой в апреле.