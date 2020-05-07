Дополнительное заседание Совета Госдумы решили провести 8 мая

8 мая Совет ГД приоритетно рассмотрит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
«В 10 утра 8 мая состоится дополнительное заседание Совета Государственной Думы, на котором будут рассмотрены в первоочередном порядке меры, предлагаемые правительством, по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от пандемии, и предприятиям», – сказал спикер нижней палаты российского парламента.
Он добавил, что это будет уже третий пакет первоочередных мер, рассматриваемых депутатами.
Ранее Володин назвал самые важные законы, принятые Госдумой в апреле.