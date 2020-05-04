Володин назвал самые важные законы, принятые Госдумой в апреле

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4 мая 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в числе наиболее важных решений, которые в апреле приняла нижняя палата парламента, это законы, направленные на поддержку граждан, бизнеса и регионов в период распространения коронавируса.

Спикер ГД отметил, что это, в том числе, законы о льготах, которые получат предприятия в случае, если будут закупать медицинские изделия, маски, препараты, оказывать помощь в лечении своих сотрудников, о кредитных каникулах.

Он также отметил законы об освобождении от НДФЛ дополнительных денежных выплат медработникам, о дистанционной продаже лекарств, о поправках в Бюджетный кодекс, которые позволят субъектам РФ более гибко распределять федеральную поддержку, оказывать помощь предприятиям, и многие другие законы.

«Все эти законы позволят снять проблемы и законодательно обеспечить меры поддержки, с которыми выступил президент», – пояснил Володин.

Он также отметил работу думского комитета по бюджету и налогам в апреле, через которых проходили законопроекты об освобождении от налогообложения дополнительных выплат медработникам, борющимся с коронавирусом, о возможности распространения института самозанятых на всю страну и о снижении размеров страховых отчислений МСП.

Ранее сообщалось, что дополнительное заседание Совета Госдумы решили провести 12 мая.