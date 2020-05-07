Бречалов: Удмуртия планирует до конца мая выйти из режима самоизоляции

Глава республики Александр Бречалов на онлайн-встрече со студентами-медиками и ординаторами Ижевской государственной медакадемии.
Бречалов заявил, что «мы сейчас всей командой готовим новые правила жизни, потому что в таких условиях – условиях с некоторыми ограничениями – мы будем жить еще достаточно долго».
Кроме этого, глава Удмуртии призвал переформатировать сферу здравоохранения региона. По его словам, это нужно для того, «чтобы не попадать в ситуацию, когда мы в экстренном режиме подводим к койкам кислород, покупаем КТ и так далее».
Ранее глава Удмуртии заявил, что для нарушителей режима самоизоляции уже готовы койки.