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Владимир Познер поделился историей о трудной борьбе с онкологией: «Это был удар такой силы»

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Познер поделился историей о трудной борьбе с онкологией: «Это был удар такой силы»
Фото: Владимир Познер, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием. По его словам, ему дважды в жизни пришлось преодолеть сложное испытание.

«Первый раз это было в 1993 году в апреле. Я тогда жил и работал в Америке. У меня обнаружили рак простаты…. Такое впечатление, что я вошел в кирпичную стену. Это был удар такой силы. Сразу мысль, что жизнь кончилась», - вспоминает журналист в программе «В гостях у Гордона».

Познер отметил, что потом ему провели операцию, которая помогла вылечить болезнь на ранней стадии. Позже у телеведущего нашли рак прямой кишки. Журналист добавил, что объехал пять стран в поиске подходящего врача.

«В Германии я нашел такого специалиста. У меня был рак второй степени. И вот прошло шесть лет. Я в порядке», - поделился он с Дмитрием Гордоном.

Ранее Владимир Познер признался, как мечтает уйти из жизни. 

БА

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