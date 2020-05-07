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86-летний Познер рассказал об идеальном уходе из жизни: «Быстро. На женщине или на теннисном корте»

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

86-летний Познер рассказал об идеальном уходе из жизни: «Быстро. На женщине или на теннисном корте»
Фото: Владимир Познер, Instagram

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как он мечтает уйти из жизни. Ведя активный и спортивный образ жизни, 86-летний журналист часто думает о смерти.

«Я три раза в неделю занимаюсь теннисом, а два раза фитнесом. При этом я часто думаю о смерти … Конечно, не хочется совсем, но, когда придет этот момент, я хочу, чтобы это случилось быстро. На женщине, например, или на теннисном корте», - высказал он во время шоу «В гостях у Гордона».

Познер отметил, что думает о своих близких и о том, какие мысли их посетят после его смерти. По его словам, он не хотел бы «мучиться», а также стать тем, кто не сможет о себе позаботиться.

Кроме того, журналист не исключает возможность своего ухода с телевидения: «Когда мне станет ясно, что меня не очень смотрят, что я не интересен, я тут же уйду».

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