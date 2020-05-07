«Пороть на площади», заплатит ли штраф за хамство Липецкий губернатор, предложивший разогнать химикатами людей как клещей?

Аргументы Недели → Общество 13+

7 мая 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

После публикации аудиозаписи, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов всерьез предлагает разгонять людей у торговых центров и на набережной как клещей с помощью химикатов, в сети поднялась волна обсуждения о том, как нужно наказывать чиновников за хамство.

«А вдруг полягут?», разогнать людей как клещей химикатами предложил губернатор Липецкой области

Большая часть пользователей считает, что их нужно сразу увольнять с работы, потому что никакие штрафы «слуг народа» не остановят. Хотя звучат и более экзотические предложения – например, публично пороть на центральной площади.

О том, что штрафы за хамство для того же Артамонова будут как «мертвому припарки» говорят и цифры его декларации о доходах. Только за 2018 год у него задекларировало 190 миллионов 813 тысяч 790 рублей. В собственности находится квартира в России площадью 150 квадратных метров, машиноместо, дачный участок в 2 500 квадратных метров и дом в 346 квадратов. У жены доход за 2018 год составил 17 миллионов 126 тысяч рублей и «небольшая квартирка» в Германии площадью 146 квадратных метров, сообщает канал «Кстати».