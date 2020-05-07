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«Пороть на площади», заплатит ли штраф за хамство Липецкий губернатор, предложивший разогнать химикатами людей как клещей?

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

«Пороть на площади», заплатит ли штраф за хамство Липецкий губернатор, предложивший разогнать химикатами людей как клещей?

После публикации аудиозаписи, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов всерьез предлагает разгонять людей у торговых центров и на набережной как клещей с помощью химикатов, в сети поднялась волна обсуждения о том, как нужно наказывать чиновников за хамство.

«А вдруг полягут?», разогнать людей как клещей химикатами предложил губернатор Липецкой области

«А вдруг полягут?», разогнать людей как клещей химикатами предложил губернатор Липецкой области

Большая часть пользователей считает, что их нужно сразу увольнять с работы, потому что никакие штрафы «слуг народа» не остановят. Хотя звучат и более экзотические предложения – например, публично пороть на центральной площади.

О том, что штрафы за хамство для того же Артамонова будут как «мертвому припарки» говорят и цифры его декларации о доходах. Только за 2018 год у него задекларировало 190 миллионов 813 тысяч 790 рублей. В собственности находится квартира в России площадью 150 квадратных метров, машиноместо, дачный участок в 2 500 квадратных метров и дом в 346 квадратов. У жены доход за 2018 год составил 17 миллионов 126 тысяч рублей и «небольшая квартирка» в Германии площадью 146 квадратных метров, сообщает канал «Кстати».

БИ

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