«А вдруг полягут?», разогнать людей как клещей химикатами предложил губернатор Липецкой области

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7 мая 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Разогнать людей как клещей предложил Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На совещании чиновники обсуждали использование в городе дезинфицирующих средств и хотя и назвали эти меры «популистскими», которые никакой эффективности не дают, решили, что именно так можно хотя бы народ разогнать.

«Надо разогнать там, где народ. Возле рынка. Что с того, что вы парк обработаете, будут там люди или нет? Он у вас закрыт. Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей: «Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят», — говорит мужской голос на записи, которую опубликовал telegram-канал «Чернозем».

Тогда мэр города Евгения Уваркина предложила распылять дезинфицирующее средство на набережной и у торгового центра, где тусуются «как Анатолий Владимирович их назвал, гопники. У нас там буйство, автомобили постоянно, мы постоянно перекрываем все входы», — приняла решение она.

Ближе к концу записи руководители региона озаботились и здоровьем людей: «А вдруг полягут? Надо попробовать сначала», — осторожничает мэр. А губернатор отвечает: «Привлекут к ответственности вас в прокуратуре тогда, если поляжет кто-нибудь».

О том, что голоса принадлежат главе региона и мэру соответственно, «Медиазоне» сообщили депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников. «100% голоса Артамонова и Уваркиной», — уверен парламентарий. По его данным, на совещании обсуждалось применение машины — распылителя дезинфектантов для обработки общественных мест.

В пресс-службе Липецкой области отпираться не стали, признались чеcтно: «Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз о обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использоваться только рекомендованные Роспотребнадзором растворы».

Вот так вот и получается – аудиозапись одна, а слышат на ней чиновники - одно, а люди - другое.