Главный врач московской поликлиники скончалась от коронавируса

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7 мая 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

фото: pixels.com

В четверг, 7 мая, в Москве после продолжительной болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач местной поликлиники. Трагедия произошла в клинической больнице №52.

«…скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Борисовна Сергеева. С первого дня болезни врачи боролись за жизнь Юлии Борисовны. Более месяца, 43 дня, она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО», - сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что вызванные болезнью осложнения оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее родственники умерших от коронавируса медиков раскрыли детали болезни.