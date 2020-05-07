Названо реальное число больных коронавирусом в Москве

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7 мая 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выявляемость случаев заражения коронавирусом нового типа стада гораздо выше. По его словам, общее число заболевших составляет около 2-2,5% от всего населения столицы.

«То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тыс.», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин отметил, что за последние две недели количество госпитализаций не увеличилось, а число выписанных пациентов показывает положительную динамику. Однако он считает, что к полноценной жизни Москва вернётся не скоро, «во многом все будет зависеть от нас самих, от дисциплины».

Напомним, что, по данным оперативного штаба, в Москве число зараженных достигло 92 676 человек, из них 9227- выздоровели, 905-умерли.