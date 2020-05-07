В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте

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7 мая 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится масочный режим и обязательное ношение перчаток в общественном транспорте. Известно, что с 12 мая работу начинают промышленные и строительные предприятия столицы.

«Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, теперь будут более жёсткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте», - пояснил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин отметил, что оформление цифровых пропусков, пока остается в силе.

Ранее Сергей Собянин заявил, что открывать салоны красоты и точки торговли небезопасно, но данное решение будет еще рассмотрено с введением дополнительных правил.