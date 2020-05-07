Адвокат оценила ситуацию с домашнем насилием в период пандемии: «Покричали. Поругались. Подрались»

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7 мая 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

Адвокат Людмила Айвар рассказала, что последнее время все чаще получает обращения от граждан, которые страдают от бытового насилия. Кроме того, эксперт уверяет, что среди них не только женщины, но и пожилые люди, дети и мужчины, сообщает kp.ru.

«У нас изоляция не запрещает женщине, находящейся в обстановке, не безопасной для ее жизни, покинуть свое жилье, посетить сотрудников полиции, либо вызвать их … Покричали. Поругались. Подрались. Это услышали соседи. Позвонили в полицию. Но там неохотно берутся за такие дела … У нас жертва домашнего насилия может пожаловаться, а через какое-то время забрать это заявление и сказать, что мы помирились», –высказала она.

Айвар привела в пример несколько историй из адвокатской практики. Например, 59-летняя супруга случайно ударила мужа несколько раз сковородкой по лицу и нанесла серьезные повреждения. Мужчина разозлился и снял побои, а после помирился с супругой.

Героем второй истории стал мужчина из провинции: «Зарплата 25 тысяч. Предприятие закрыли на карантин. Мужчина где-то достал самогон, напился, устроил дебош и поджег коровник».

Также адвокат вспомнила семью, где отца перевели на удаленку, так он не выдержал и отлупил сначала маленьких детей, которые ему мешали и требовали внимания, а потом и жену за защиту малышей.

«Теперь папа звонит постоянно и говорит: простите, я такой дурак, я сорвался, извините, люблю, не могу», - поделилась она.