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Российский политолог рекомендовал США «быть скромнее»

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Российский политолог рекомендовал США «быть скромнее»
Фото: pixabay.com

В Пентагоне представили свою версию событий Второй мировой войны. Российский политолог Михаил Смолин посоветовал американцам «быть скромнее» при оценке своей роли в конфликте.

Ранее в Минобороны США опубликовали презентацию, в которой рассказали о заслугах Америки во время Второй мировой войны, передаёт Радио Sputnik. Российский политолог отметил, что такое поведение со стороны Соединенных Штатов попросту неприлично, поскольку Америка во время Второй мировой выступала всего лишь союзником СССР.

«Американцы вообще ничего не понимают в развитии этой войны на европейском театре боевых действий, поэтому здесь они должны быть скромными учениками наших историков», - заявил Смолин.

АБ

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