Политолог рассказал, почему Россию обвиняют в создании коронавируса

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1 мая 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Сети появилось фейковое сообщение о том, что коронавирус якобы был создан в новосибирской лаборатории «Вектор». Политолог Александр Асафов объяснил, откуда берутся такие новости.

Асафов считает, что Запад так и не оставил политику так называемого «сдерживания» России. Из-за этого используется любой повод, чтобы обвинить РФ и спровоцировать враждебность в отношение государства, передаёт его слова Радио Sputnik.

«Мы видим, как из любого события пытаются конструировать подобные обвинения... Поэтому Россию будут обвинять... Я не исключаю, что сама тема любых действий России в отношении коронавируса будут трактоваться в обвинительном ключе», - заявил Асафов.