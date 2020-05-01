В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России качественной системой здравоохранения

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1 мая 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предположила, с чем может быть связан низкий показатель летальности от коронавируса в РФ.

Вуйнович отметила, что в России заболевшие обеспечены всеми необходимыми для лечения бесплатными препаратами, а также услугами врачей и медперсонала. Она добавила, что система здравоохранения работает слажено, а потому смертность от COVID-19 остается на достаточно низком уровне, передаёт ФБА "Экономика сегодня".

«Там, где система здравоохранения работает как система, а не отдельные больницы, там, где есть возможность лечить людей сразу в больницах, там смертность ниже. Это Россия», - заявила эксперт.