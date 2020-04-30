В ВОЗ научили, как определить спад эпидемии

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30 апреля 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила, по какому показателю можно определить спад эпидемии в стране.

По ее словам, говорить о спаде можно тогда, когда в среднем от каждого заболевшего коронавирусом будет заражаться менее одного человека. «Момент, когда один больной заражает менее одного человека (в среднем) указывает, что эпидемия пошла на спад», - рассказала Вуйнович.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что резкое снятие введенных из-за коронавирусной инфекции ограничительных мер может обернуться большими неприятностями.