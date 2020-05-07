Режим экономии: отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания

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7 мая 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Покупки, Pixabay

В период пандемии россияне неохотно тратят деньги на дорогие продовольственные товары. Отечественным производителям и ритейлерам пришлось оперативно переориентироваться на новые запросы.

С начала пандемии в России, спрос на продукты питания в целом вырос, однако потребитель отдают предпочтение более дешевой продукции. В первой половине апреля на 20% вырос оборот продуктов, которые реализуются под собственными торговыми марками ритейлеров и традиционно стоят дешевле аналогов других брендов. Продажи наборов здорового питания из готовых блюд в апреле снизились на 35–40% в сравнении с мартом, реализация свежих овощей и фруктов — на 60–65%.

Эксперты отмечают, что люди стали реже ходить в магазины из-за действующих ограничений, однако покупают больше. И если цена за единицу товара ниже, это очень сильно влияет на выбор. По прогнозу Unusual Concepts, такая ситуация продлится до середины 2021 года, после чего покупатели могут вернуться к своей обычной модели потребления.

Ранее мы писали, что аналитики Nielsen провели расследование, чтобы выяснить, как изменился спрос на товары в период эпидемии, и каким продуктам россияне отдают предпочтение. В топ попали гречка, рис, сахар и туалетная бумага.