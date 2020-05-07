В России за сутки выявлено более 11,2 тысяч человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлен 11 231 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в четверг, 7 мая.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5471 (48,7%) без клинических проявлений», - пояснили в ведомстве.
Общее число заболевших в стране составило 177 160 человек (6,8%), из них 23 803 - выздоровели, 1 625 – умерли.
Наибольшее число зараженных коронавирусом в Москве - 6703, Московской области - 842 и Нижегороской области - 312.
Ранее сообщалось, что создана первая в мире вакцина против COVID-19.