Психолог рассказала, как люди будут отдыхать после окончания пандемии

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7 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Несмотря на разговоры о том, что пандемия коронавируса в корне изменит жизнь людей, психолог Арина Липкина уверена – привычные развлечения вернутся. Однако, в измененном виде.

Психолог отметила, что самоизоляция – тяжелое испытание для организма и психики, поэтому не нужно сразу после снятия ограничений стремиться «наверстать упущенное». Она сравнила это с окончанием диеты, после которой лучше не набрасываться на еду, передаёт Радио Sputnik.

«На первом месте будут превалировать совместные занятия, потому что за это время люди стали воспринимать понятие "плечо к плечу" как что-то намного более ценное. Поэтому в большей степени будет превалировать не одиночный досуг… а что-то групповое, семейное. Такой отдых даже вне дома станет более актуальным», - рассказала Липкина.