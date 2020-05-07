Южноуральский фронтовик получил поздравление от депутата Госдумы

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7 мая 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко поздравил ветерана с Днем Победы. Фото пресс-службы депутата

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил героя-фронтовика, почетного гражданина Еманжелинского района Ивана Ивановича Давиденко с праздником Победы.

Ветеран служил в 9-й гвардейской воздушно-десантной армии – резерве ставки Верховного главнокомандующего. Он совершал прыжки с парашютом в тыл противника, ходил в разведку и водил взвод в атаку. С оружием в руках прошел шесть стран Европы. Победу встретил в Чехословакии. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией», медалью Жукова, орденом Отечественной войны 1-й степени, пятью благодарностями Сталина.

После войны служил на Дальнем Востоке, демобилизовался в 1950 году, работал на шахте, председателем Еманжелинского горисполкома. После выхода на пенсию возглавлял Совет ветеранов, особое внимание всегда уделял патриотическому воспитанию молодежи.

«Герой войны, разведчик, десантник, человек удивительной отваги. В свои 95 лет он помнит в мельчайших деталях — каждый бой, десятки секретных операций на самых опасных участках фронта. Среди них – взятие в плен в мае 1945-го генерала-предателя Власова. До сих пор под впечатлением от встречи», - поделился Анатолий Литовченко своими впечатлениями от общения с заслуженным южноуральцем.