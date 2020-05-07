Проценко: 60% больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

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7 мая 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о количество тяжелобольных пациентов с диагностированным коронавирусом нового типа. Лечение проходят 419 человек, уточнил он.

«Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести», - пояснил он.

Проценко отметил, что в реанимации находятся 58 пациентов, среди них 71% - люди старше 60 лет, а к ИВЛ подключены 34 человека, один – на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал количество тяжелых пациентов.