Повар раскрыл секрет идеального пюре

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7 мая 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Повар из Австралии Роб Никсон поделился секретом идеального картофельного пюре. Для приготовления блюда он посоветовал не выбрасывать картофельные очистки, а также запастись специями, молоком и сливочным маслом.

В самом начале Никсон поставил поставить на огонь слегка подсоленную воду, которая немного подогреется, пока вы чистите картофель. Картошку нужно разрезать пополам и варить 12-15 минут, после чего слить воду и размять. На этом этапе в пюре можно добавить белый перец, соль и мягкое сливочное масло.

Самое главное в рецепте – молоко. Его нужно поставить на сильный огонь и добавить картофельные очистки, греть 2 минуты. Благодаря этому секрету пюре получит насыщенный вкус. Горячее молоко следует отфильтровать и добавить в мятую картошку.