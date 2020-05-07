Биолог рассказал, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом через доставку еды

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7 мая 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Биолог Сергей Нетесов оценил риски заражения коронавирусом через доставленную на дом готовую еду. Эксперт считает, что вероятность получить вместе с пиццей COVID-19 минимальна, но о предосторожности забывать не следует.

Нетесов выразил уверенность в том, что при приготовлении блюд на вынос повара соблюдают все необходимые меры предосторожности и «не чихают на еду». По его словам, подхватить коронавирус проще в магазине, чем заказывая доставку.

Однако, на всякий случай лучше дополнительно обработать привезенные блюда. «Повторно погреть горячие блюда в микроволновке и прокипятить жидкую еду все равно стоит. Термическая обработка убьет и коронавирус, и другие микробы», - считает эксперт.