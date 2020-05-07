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Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Геннадий Онищенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer: Правда Комсомольская

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться». Эксперт высказал мнение, что ужесточать ограничения больше не нужно.

«Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», - заявил Онищенко.

Он отметил, что в России борьба с распространением коронавирусной инфекции основывается не только на анализе ситуации, но и на мировом опыте. Он отметил, что в стране учитывают региональные особенности распространения инфекции.

АБ

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