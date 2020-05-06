Ученый прогнозирует медленное снижение заболеваемости коронавирусом в России

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6 мая 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Снижение заболеваемости коронавирусом в Рф будет небыстрым, продлится до августа, считает вице-президент Российской академии наук (РАН), руководитель секции отделения медицинских наук РАН Владимир Чехонин.

Как сообщил Чехорин, этот вопрос обсуждался ведущими эпидемиологами РАН. Кто-то из них считает, что период будет короче, до начала августа. Другие специалисты считают, что борьба с вирусом продолжится весь август.

Вице-президент РАН отметил, что власти прислушиваются к мнение ученых, оперативно реагируют на ситуацию с коронавирусом.

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