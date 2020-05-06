«Если мы не справимся к осени – будет вторая волна»: в России стартовало исследование по изучению иммунитета к коронавирусу

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6 мая 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Pixabay

Куратор исследования по изучению иммунитета к новой коронавирусной инфекции, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов рассказал, можно ли заразиться вирусом дважды.

На данный момент учёные предполагают, что иммунитет к коронавирусу будет сохраняться примрно два года. К таким выводам они пришли, так как новый вирус сходен с вирусом SARS-Cov, вызвавшим эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Однако подтвержденных данных об этом пока нет.

Бывают случаи, что у человека вообще не формируется иммунитет к вирусу, и он может заболеть повторно. Это может быть, если он очень легко переболел, и хотя заражение и произошло, организм отнесся к инфекции не так серьезно и не выработал антитела. Иммунитет также не формируется при крайне тяжелом течении заболевания, когда все компенсаторные силы организма идут на поддержание жизни в настоящий момент, и у организма просто не хватает сил для формирования антител. Самый стойкий иммунитет, отмечает эксперт, формируется при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования лекарств.

Сейчас важно вовремя погасить вспышку, иначе есть вероятность возникновения второй волны: "Если мы не справимся к осени, а именно не подавим возникновение новых случаев и скорость распространения вируса, – вторая волна будет. Потому что это стопроцентно сезонный вирус, и осенью-зимой он будет активизироваться", – заявил Антон Ершов. Также он отметил, что создание вакцины должно занять ещё несколько лет, чтобы убедиться что новое лекарство безопасно для здоровья и жизни людей.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что проходят доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, и уже есть обнадёживающие результаты.

