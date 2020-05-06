В Подмосковье решили в первую очередь открывать детсады и школы

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6 мая 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, дача

Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он заявил, что снятие режима ограничений после 12 мая не планируется.

"Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины. Прежде всего, строительство, все, что связано со школой, детские сады, инфраструктурные объекты", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Воробьев также сообщил, что на стройках в Подмосковье появятся специальные "стюарды", которые будут контролировать соблюдение санитарных требований.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить с 12 мая работу всех промышленных и строительных предприятий столицы.