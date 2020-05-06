Лечение зубов во время беременности

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6 мая 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Стоматолог-терапевт клиники «La peregrina» Наталия КАДЬКАЛОВА рассказала о том, можно ли лечить зубы во время беременности и противопоказаниях.

«Первое, что должна иметь беременная женщина при постановке на учет — это справку о санации полости рта от стоматолога. – отмечает Кадькалова. – Во время беременности организм женщины работает за двоих, и, соответственно, здоровья у нее должно быть «в два раза больше». И, конечно же, состояние полости рта в этот период является особенно важным. И если у женщины есть кариозные полости, зубные отложения или воспалительные процессы в полости рта, которые сами по себе являются источником инфекций, то это все передается и ребенку. Патогенные микроорганизмы из полости рта с приемом пищи попадают в ЖКТ, разносятся по всему организму с током крови и могут навредить плоду. Научно доказано, что одной из причин преждевременных родов является как раз патогенные микроорганизмы в полости рта».

Конечно, лучше всего пролечить зубы до начала беременности, но, если вам этого сделать не удалось – лучше лечить зубы со второго триместра беременности. Именно в этот период уже сформирован плацентарный барьер.

Бояться анестезии во время беременности не стоит. У современных стоматологов достаточно большой арсенал различных обезболивающих средств, которые не могут навредить плоду.





