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В РФ могут быть ужесточены наказания за нарушения пожарной безопасности

, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

В РФ могут быть ужесточены наказания за нарушения пожарной безопасности
pixabay.com, пожар

 

Президент России Владимир Путин отдал кабмину и МЧС поручение до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Изменения направлены "на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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НС

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