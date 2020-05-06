В РФ могут быть ужесточены наказания за нарушения пожарной безопасности

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6 мая 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, пожар

Президент России Владимир Путин отдал кабмину и МЧС поручение до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Изменения направлены "на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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