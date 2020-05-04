За неделю в 38 регионах России потушено 717 лесных пожаров

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4 мая 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За неделю с 27 апреля по 3 мая лесопожарные службы ликвидировали на территории Российской Федерации 717 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 134 843 га.

Основная причина лесных пожаров человеческий фактор, в том числе 206 лесных пожаров из 717 ликвидированных возникли от палов сухой травы и перехода в лес огня с сопредельных земель сельхозначения, запаса и иных категорий. Причиной 18 лесных пожаров стали линейные объекты. 4 лесных пожара возникли в результате грозовой деятельности.

По ситуации на 00:00 мск 04.05.2020 проводятся работы по тушению 41 лесного пожара на площади, пройденной огнем, 52 361 га, в 10 регионах Российской Федерации, в том числе в Забайкальском крае, Республике Тыва, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Амурской области, Республиках Хакасия, Бурятия, Ульяновской области, Республике Алтай.

На тушении задействовано 2118 человек, 393 единицы наземной техники. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 26 воздушных судов, на тушении лесных пожаров – 13 воздушных судов.

Помощь в тушении лесных пожаров Забайкальскому краю оказывают 287 парашютистов-десантников Авиалесоохраны.

Режим ЧС введен в 4 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Тыва, Забайкальского, Красноярского краев, в Еравнинском муниципальном районе Республики Бурятия.

Особый противопожарный режим введен в 56 в субъектах Российской Федерации.

C 4 по 6 мая желтый (средний), высокий (оранжевый) и чрезвычайный (красный) классы пожарной опасности в лесах по погоде ожидаются в 64 регионах России. Пожары могут возникать и быстро распространяться от небольших источников огня.