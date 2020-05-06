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Вирусолог прокомментировал прогнозы сингапурских ученых об окончании пандемии в России

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Вирусолог прокомментировал прогнозы сингапурских ученых об окончании пандемии в России
pixabay.com, маска, коронавирус

 

Говорить о реальных датах окончания борьбы против COVID-19 в Российской Федерации можно будет только после выхода из режима самоизоляции, так считает академик РАН Виталий Зверев.

Зверев с ними не согласен и вообще не понимает, почему они делают такие прогнозы, не живя в России, не зная наших особенностей. Академик к таким прогнозам серьезно относиться просто не может.

Также завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова отрицательно относится к возможному введению масочного режима на территории РФ. "На самом деле ношение масок на улице – глупость. Во-первых, на открытом воздухе она абсолютно бесполезна, только затрудняет дыхание людям с нарушениями здоровья", - отметил Виталий Зверев. В общественных местах - да, маска нужна, но тогда ими нужно обеспечить все население. Иначе одну маску будут носить бесконечно, чем только усугубят состояние своего здоровья.

Зверев напоминает, что помимо коронавируса в мире есть еще огромное количество инфекций, которые также могут нанести сильный вред человеку, поэтому не стоит пока прибегать именно к таким мерам.

Сотрудники Сингапурского университета технологий и дизайна вновь изменили прогноз по окончанию пандемии коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

НС

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