Кубань лучше всех регионов помогает семьям с детьми в период пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани в период пандемии COVID-19 семьям с детьми уделяют особое внимание. По данным Экспертного института социальных исследований, в период с 23 апреля по 3 мая, Краснодарский край лидировал среди всех регионов страны.

Эксперты уточняют, что помогли выйти в лидеры Краснодарскому краю принятые меры по выплате каждому ребенку по пять тысяч рублей, семьям в которых есть дети-инвалиды школьного возраста.

Также, кроме пособий в 12 тысяч рублей, дополнительно по 3 тысячи рублей на каждого ребенка получат те семья, в которых есть несовершеннолетние дети, чьи родители потеряли работу с 1 марта.

Ранее «Аргументы недели на Кубани» писали о том, что Краснодарский край находится среди регионов-лидеров по борьбе и профилактике с COVID-19.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) признали успешными такие карантинные меры, как продление самоизоляции до 30 апреля, отправку в обсервацию всех приезжих, запрет на посещение храмов, перевод работы "навынос" у общепита.