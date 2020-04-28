Кубань вошла в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Ленинградскую, Московскую области и Краснодарский край.
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал рейтинг регионов, которые эффективней других борются с коронавирусной инфекцией. Ими было отмечено, что Краснодарский край находится среди регионов-лидеров по борьбе и профилактике с COVID-19.
Они признали успешными такие карантинные меры, как продление самоизоляции до 30 апреля, отправку в обсервацию всех приезжих, запрет на посещение храмов, перевод работы "навынос" у общепита.
ТОП практик по борьбе с коронавирусом в регионах России:
Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения:
Москва
Брянская область
Новосибирская область
Меры по профилактике и нераспространению коронавируса:
Ленинградская область
Московская область
Краснодарский край
Солидарность общества:
Республика Саха (Якутия)
Иркутская область
Самарская область
Меры поддержки медицинского персонала:
Санкт-Петербург
Ставропольский край
Калининградская область
Меры поддержки предприятий и их работников:
Нижегородская область
Челябинская область
Республика Татарстан
Меры поддержки семьи и детей:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область
Севастополь