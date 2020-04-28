Кубань вошла в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Ленинградскую, Московскую области и Краснодарский край.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал рейтинг регионов, которые эффективней других борются с коронавирусной инфекцией. Ими было отмечено, что Краснодарский край находится среди регионов-лидеров по борьбе и профилактике с COVID-19.

Они признали успешными такие карантинные меры, как продление самоизоляции до 30 апреля, отправку в обсервацию всех приезжих, запрет на посещение храмов, перевод работы "навынос" у общепита.

ТОП практик по борьбе с коронавирусом в регионах России:

Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения:

Москва

Брянская область

Новосибирская область

Меры по профилактике и нераспространению коронавируса:

Ленинградская область

Московская область

Краснодарский край

Солидарность общества:

Республика Саха (Якутия)

Иркутская область

Самарская область

Меры поддержки медицинского персонала:

Санкт-Петербург

Ставропольский край

Калининградская область

Меры поддержки предприятий и их работников:

Нижегородская область

Челябинская область

Республика Татарстан

Меры поддержки семьи и детей:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Тюменская область

Севастополь